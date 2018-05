Deux candidats en lice pour l’élection à la mairie de Sainte-Louise

Deux candidats aspirent au poste de maire à Sainte-Louise après la démission du maire Denis Gagnon, en mars dernier. Il s’agit de Mme Mireille Forget et de M. Normand Dubé. L’élection partielle doit avoir lieu le 3 juin prochain.

Élue mairesse de Sainte-Louise entre 2005 et 2009, Mme Mireille Forget désire faire un retour en politique municipale « pour compléter ce qu’elle avait commencé », à l’époque. Elle pense notamment à l’entretien des chemins au sein de la Municipalité et la mise aux normes du réseau d’aqueduc municipal. « Je désire aussi travailler à améliorer la cohésion entre les natifs de Sainte-Louise, les nouveaux arrivants d’il y a 40 ans et les jeunes familles qui se sont installées ces dernières années », a-t-elle ajouté.

Très impliquée au sein de la Municipalité, Mme Forget mentionnait avoir contribué à la réalisation de plusieurs projets à Sainte-Louise à titre de simple citoyenne, ces dernières années. À ce chapitre, elle mentionne le Comité de citoyens pour la rivière Ferrée, la lutte à l’installation de la berce du Caucase, ainsi que le projet de centre multi-services dans la Caisse Desjardins où est aujourd’hui installé le Marché aux Caissons.

Normand Dubé

De son côté, Normand Dubé dispose de plusieurs années d’expérience à titre de conseiller municipal. Élu pour la première fois en 1994, il a siégé sans arrêt jusqu’aux élections municipales de 2009. Il s’est présenté de nouveau et a été réélu comme conseiller en novembre dernier. Après la démission du maire Denis Gagnon, il a assumé les fonctions de pro-maire durant plus d’un mois avant de remettre sa démission officielle la semaine dernière, en vue de l’élection du 3 juin prochain. « J’ai toujours le désir de m’impliquer pour ma Municipalité. Le poste de maire serait un nouveau défi pour moi que j’ai le goût de relever », a-t-il mentionné.

Ses priorités, s’il est élu à la mairie, seront le prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout annoncé récemment et l’amélioration des chemins de la Municipalité. Il désire également regarder les possibilités pour poursuivre du développement domiciliaire, ce qu’il considère important afin de demeurer attractif pour les jeunes familles.