Deux campagnes de sociofinancement pour des projets s’adressant aux enfants du Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska et la Maison de la Famille du Kamouraska ont annoncé conjointement leurs campagnes de sociofinancement qui doivent aider à la réalisation de projets s’adressant aux jeunes enfants. L’annonce de ces deux campagnes a été réalisée le 26 avril au Centre d’art de Kamouraska.

Dans le cas du Centre d’art de Kamouraska, l’objectif est de récolter 3000 $ pour la poursuite du projet « Moi à l’œuvre » initié depuis cinq ans. Celui-ci consiste en une série d’ateliers créatifs mobiles pour les 2 à 7 ans qui se déplacent dans les CPE et dans les classes de maternelle, de 1re année et de 2e année du territoire de Kamouraska. Les œuvres réalisées par les enfants, dans le cadre de l’activité, sont ensuite retravaillées par l’artiste en art visuel présent à l’atelier puis exposées au Centre d’art. « Les ateliers permettent d’initier les enfants à différentes formes d’art et de valoriser le travail d’artiste », d’indiquer Véronique Drouin, codirectrice du Centre d’art de Kamouraska.

Avec l’argent amassé via la campagne de sociofinancement actuellement proposée sur la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent, le Centre d’art de Kamouraska désire compléter le montage financier du projet, évalué à 30 000 $.

Le chat perché

Du côté de la Maison de la Famille du Kamouraska (MDFK), la directrice générale, Julie Théberge, a présenté le projet « Le chat perché », en collaboration avec Visages régionaux. Il consiste en une salle de jeux destinée aux enfants et aux parents de la région, « C’est un besoin qui est là au Kamouraska et qu’on cherche à répondre depuis longtemps. Le hic, c’est que nos locaux actuels ne sont pas adaptés pour cela », de déclarer la directrice.

Pour permettre sa réalisation, la MDFK devra donc se relocaliser. Un endroit aurait d’ailleurs été ciblé à Saint-Pascal. De plus, la Maison de la Famille devra amasser au minimum 50 000 $. L’argent doit servir notamment à l’aménagement et à l’achat de matériel pour le projet « Le chat perché. » Dans sa campagne de sociofinancement, proposée sur la plateforme Ulule et dont Anne-Christine Charest de TVCK, Mathieu Rivest du Camp musical Saint-Alxandre et Ève Simard du Centre d’art de Kamouraska agissent à titre de porte-parole, la MDFK s’est fixé un objectif de 4000 $. Deux autres volets de la campagne, auprès des entreprises et des municipalités du Kamouraska, doivent aussi avoir lieu en parallèle.

Précisons que dans le cas des deux campagnes de sociofinancement, chaque don du public est accompagné d’une contrepartie. Dans les deux cas, une participation à une fête créative proposée conjointement par les deux organisations doit accompagner chaque don de 60 $. Mentionnons également que les deux projets ont bénéficié d’une somme de 1500 $ de la part de la Compagnie Normand de Saint-Pascal.