Deux bas-laurentiens lancent une agence de sécurité impliquant des chiens de détection

Crédit photo : Courtoisie S3-K9

Arnaud Wery et Sylvain Arbour démarraient récemment leur agence de sécurité privée impliquant des chiens de détection, S3-K9 Inc. Leur souhait, étendre leurs activités partout au Québec, mais en débutant par le Bas-Saint-Laurent.

Les deux entrepreneurs ont eu l’idée de créer cette agence de sécurité au lendemain de leur collaboration dans le cadre du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup tenu en août 2017. Responsable de la sécurité lors de l’événement, Sylvain Arbour avait fait appel à l’expertise d’Arnaud Wery, alors installé à La Pocatière avec son entreprise Éducateur Canin Québec, pour former des chiens de détection en mesure de repérer des armes et des munitions sur le site de l’aéroport de Rivière-du-Loup.

Maintenant installé à Québec, Arnaud a tout de même poursuivi sa collaboration avec Sylvain afin de créer cette entreprise dont les services sont offerts dans tout le Québec, mais plus spécialement au Bas-Saint-Laurent pour commencer. « Je connais bien le marché autour de La Pocatière, Sylvain celui de Rivière-du-Loup. Mais on demeure prêt à couvrir tout le Québec, jusqu’aux mines du Grand Nord », d’indiquer Arnaud Wery, président de l’entreprise.

Encore en démarrage, l’entreprise compte être en mesure d’offrir le service de dix chiens de détection, accompagnés de leur maître, à court et moyen terme. Ceux-ci auront tous été formés au préalable par Arnaud Wery dans le cadre d’une formation actuellement offerte au Centre de formation professionnelle de Fierbourg, dans la région de Québec. Chacun des chiens évoluera selon son champ d’expertise, que ce soit la détection de personnes, de drogues, de matières explosives ou de produits accélérants. « On estime que d’ici deux ou trois ans, les maîtres-chiens pourront être à notre emploi à temps plein. La demande pour ce type d’agents de sécurité est en croissance actuellement au Québec, que ce soit lors des festivals ou pour la surveillance de chantiers », d’ajouter Arnaud Wery.

De plus, Arnaud ajoutait que leur service étant privé, il n’entrait pas en compétition avec la SQ ou la GRC qui évoluent dans des juridictions différentes. « Nous on ne peut pas intervenir sur la voie publique. Nous sommes embauchés par des privés pour intervenir sur des terrains privés. C’est ça notre cadre et notre champ d’expertise », concluait-il.