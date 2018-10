Deux ateliers sur la nouvelle littéraire offerts par la SRPSP

Crédit photo : Rawpixel (Unplash.com)

La Société du roman policier de Saint-Pacôme (SRPSP) offrira deux ateliers gratuits sur la nouvelle littéraire à Saint-Pacôme et Saint-Pascal en novembre et décembre prochain.

Donnés par Pierre Lévesque, enseignant à la retraite, les premiers ateliers sont prévus le 7 novembre à 19 h 30 à la bibliothèque de Saint-Pacôme et le 12 novembre à 19 h à la bibliothèque de Saint-Pacôme. Les seconds ateliers suivront aux mêmes endroits un mois plus tard.

Comme le mentionnait Pierre Lévesque, les ateliers doivent permettre aux gens de mieux comprendre ce qu’est une nouvelle littéraire et les différentes normes qui la régisse. Ils doivent se conclure par l’expérimentation des participants qui s’adonneront à leur tour à la rédaction. « La Société du roman policier propose un concours de nouvelles littéraires à chaque année. Souvent, les gens hésitent à participer parce qu’ils ne savent pas ce que c’est ou parce qu’ils croient que c’est compliqué. Pourtant, ça demeure assez simple », d’indiquer Pierre Lévesque.

Inscriptions à info@romanpoliciersaintpacome.ca. Ce projet est rendu possible grâce à une participation financière de 900 $ en provenance de l’entente de développement culture de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications.