Pas d’essoufflement pour la création d’entreprises dans la région

Malgré que le nombre d’entreprises soit en baisse depuis 2011 au Québec, dans la région, les principaux intervenants ne constatent pas d’essoufflement sur le terrain. Les jeunes sont de plus en plus tentés d’être leur propre patron.

Selon Brigitte Gagnon, responsable du cours de lancement d’entreprises à la Commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup, on atteindra le nombre de 100 inscriptions à Rivière-du-Loup, La Pocatière et Cabano cette année, une hausse importante depuis 2013, année durant laquelle la formule du cours a changé. « Le profil des gens qui s’inscrivent, ce sont surtout des travailleurs qui pensent depuis longtemps à se lancer à leur compte », indique madame Gagnon. « Ils s’inscrivent beaucoup pour voir si leur projet est réalisable. » De ce nombre, environ 40 % à 45 % vont vraiment démarrer une entreprise. Celle-ci ajoute qu’elle ne sent pas d’essoufflement.

Selon La Presse, après avoir augmenté à un rythme régulier entre 2003 et 2011, le nombre d’entreprises privées au Québec a diminué sensiblement de 2011 à 2015. Au Canada, le nombre d’entreprises a continué d’augmenter. La part du Québec est passée de 23 % à 19 % des entreprises actives au Canada entre 2001 et 2015.

« Je crois que l’indice entrepreneurial est plus élevé que le nombre d’entreprises créées. » – Joseph-Éric Tremblay

La région semble détonner du lot. Joseph-Éric Tremblay, de Kostom Konseil, observe la création de nouvelles entreprises depuis plusieurs années, entre autres au Kamouraska. « Je crois que l’indice entrepreneurial est plus élevé que le nombre d’entreprises créées », ajoute-t-il, rappelant qu’il y a aussi de nombreuses acquisitions ou fusions. Il observe beaucoup d’intérêt chez les 34 ans et moins qui sont de plus en plus des travailleurs autonomes et qui veulent travailler pour eux-mêmes.

Même son de cloche pour Maryse Hénault-Tessier, directrice adjointe à la MRC de Kamouraska qui n’a pas de statistiques passées pour comparer avec celle d’aujourd’hui, mais qui ne voit pas du tout d’essoufflement. « On a sans cesse de nouveaux projets, de nouvelles demandes. Beaucoup de consolidation et de développement qu’on considère comme du dynamisme entrepreneurial », précise-t-elle.