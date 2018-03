Desjardins investit plus de 1,7 M$ pour soutenir des projets dans Kamouraska et Chaudière-Appalaches.

Crédit photo : Courtoisie

Plus de 1,7 M$ seront investis en appui à des projets porteurs pour la région de Kamouraska et Chaudière-Appalaches. Les sommes engagées proviennent du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins et dont la mission se définit comme un levier financier permettant au Mouvement Desjardins de valoriser la distinction coopérative et de renforcer son rôle de leader socioéconomique afin, notamment, de soutenir des projets porteurs pour les membres, les communautés et les régions.

183 110 $ sont octroyés à Solutions Novika. Le projet vise l’accompagnement technologique et financier des entreprises manufacturières du milieu via la collaboration de trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) et de Desjardins. Il vise à sensibiliser les entreprises à l’importance d’investir dans l’évolution de leurs produits et procédés de production afin de demeurer concurrentiels, à présenter l’aide disponible, technologique et financière, et à soutenir les entreprises désirant réaliser des projets d’innovation technologique. 168 750 $ aussi sont donnés pour l’agrandissement du complexe de recherche et développement en transformation bioalimentaire. Le projet consiste à agrandir le complexe de recherche et développement (R&D) en transformation bioalimentaire de La Pocatière pour y ajouter de nouvelles infrastructures (locaux et équipements) dans les domaines brassicoles, cidricoles et de la microdistillation. 150 000 $ sont finalement octroyés pour la Société de développement industriel de Saint-Pamphile (SODISPA). Pour mieux répondre aux besoins d’entrepreneurs du milieu, la SODISPA projette de construire des motels industriels sur des terrains lui appartenant dans le nouveau parc industriel « La Relève ». La construction offrira aux entrepreneurs des bâtiments aménagés avec portes de service et portes de garage industrielles pouvant s’adapter afin d’accueillir une grande diversité d’entreprises. La SODISPA soutiendra également les locataires dans la construction de leurs propres entreprises dans le parc industriel « La Relève », le moment venu.