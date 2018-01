Desjardins ferme six succursales au Kamouraska

Crédit photo : Louis Turbide

Desjardins fermera six centres de services au Kamouraska dès le 5 mars prochain. Les centres touchés sont ceux de Kamouraska, Saint-André, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies. De plus, les guichets automatiques de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Roch-des-Aulnaies et Rivière-Ouelle seront également retirés.

Les caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et de l’Anse de La Pocatière disent avoir pris cette décision en raison, notamment, du changement des habitudes des consommateurs. Cinq pour cent seulement des transactions se feraient désormais au comptoir.

Les succursales de Saint-Pascal, La Pocatière et de Saint-Pacôme ne seraient pas touchées par cette restructuration.

Des rencontres d’information se tiendront au cours des prochaines semaines dans les municipalités concernées. D’ailleurs, plusieurs lettres ont déjà été expédiées aux membres des caisses concernées.

Une entrevue en compagnie des représentants des caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et de l’Anse de La Pocatière a été prévue jeudi, ce qui nous permettra de fournir plus de détails sur ces fermetures.