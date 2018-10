Des sous pour l’exposition agricole

Crédit photo : Courtoisie

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, se réjouit que deux projets sur les 13 sélectionnés au Québec, et à travers les 84 en sol canadien qui ont obtenu un fonds AgriEsprit de FAC, proviennent de la circonscription.

Le montant total remis par Financement agricole Canada sur le territoire du député avoisine les 45 000$ pour l’année 2018.

Le projet d’aménagement et d’ajouts d’équipements de la nouvelle caserne de pompiers de la municipalité de St-Hubert-de-Rivière-du-Loup recevra le montant maximal, soit 25 000$.

De plus, la Société d’agriculture du comté de Kamouraska recevra 20 000$ pour le remplacement du système d’éclairage sur le terrain de l’exposition agricole.

Ce fonds s’adresse aux municipalités de moins de 150 000 habitants et aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif susceptibles de proposer des projets d’immobilisation d’une valeur entre 5 000$ et 25 000$.