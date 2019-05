Des routes de La Pocatière en manque d’amour

Crédit photo : Maxime Paradis

Grugées par les nids de poule printaniers, ou tout simplement affectées par l’usure du temps, des routes de La Pocatière ont cruellement besoin d’amour à l’heure actuelle. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont même été interpellés par des citoyens au sujet de l’une d’entre elles, la 2e Rue Guimond, communément appelée côte du Collège.

Cela ne date pas d’hier que la chaussée de la côte du Collège laisse à désirer. Selon le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, les pratiques qui s’y déroulent en vue du prochain Défi Everest ont sûrement à voir avec la sortie des gens sur l’état de la route.

Loin d’être insensible à la question, Sylvain Hudon rappelle toutefois que ce tronçon est de juridiction provinciale. Il revient donc au ministère des Transports (MTQ) d’en faire l’entretien adéquat. « Nous allons adopter une résolution au prochain conseil demandant un entretien spécial d’ici le Défi Everest prévu le 28 septembre. On va aussi sensibiliser nos confrères élus de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Saint-Onésime-d’Ixworth pour qu’ils puissent adopter le même type de résolution qu’on fera cheminer au Ministère », d’indiquer le maire.

Cependant, ce qu’il déplore le plus, c’est que la côte du Collège et une partie de son intersection avec la route 132 avaient été entièrement refaites il y a environ une dizaine d’années, à l’époque où l’actuel député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux était toujours maire de La Pocatière. Aujourd’hui, la chaussée de ces deux routes provinciales se trouve en plus piteux état que d’autres qui n’ont jamais bénéficié d’un nouvel asphaltage durant cette période de temps. « Comme la présidente d’honneur du Défi Everest est notre députée-ministre Marie-Eve Proulx, j’espère qu’elle aura assez de poids pour faire cheminer notre demande auprès du MTQ pour qu’une intervention soit faite avant l’événement », d’ajouter le maire.

Ailleurs dans la Ville

Toutefois, le maire de La Pocatière reconnaît que la côte du Collège n’est pas la seule à susciter des frustrations auprès des usagers du réseau routier pocatois. D’autres routes, appartenant cette fois-ci à la Ville, ont un besoin urgent d’amour. Il mentionne, par exemple, la route Daniel qui relie à l’est la route 132 et la route 230. « C’est vrai que la chaussée est magannée. Surtout dans le haut de la côte. C’est dû, mais ce n’est pas cette année que ça va se faire », déclarait-il.

Dans les prochaines semaines, la Ville priorisera plutôt l’approche du pont de la rivière Saint-Jean sur la 9e Rue boulevard Desrochers que le maire qualifie de véritable « dos d’âne. » Des travaux doivent s’y dérouler entre le 21 mai et le 24 juin, interrompant la circulation entre la rue du Cheminot et la 14e avenue Gagné.

Au courant de l’été, la Ville de La Pocatière doit aussi procéder au réaménagement de la 6e Avenue Pilote, derrière le Centre Bombardier, entre l’intersection de la 9e Rue et de l’école Sacré-Cœur. Il est prévu d’y refaire l’aqueduc et les égouts sur cette portion, en plus d’y aménager un terre-plein central comme il a été fait sur la 9e Rue l’automne dernier.

Enfin, le MTQ doit aussi refaire la chaussée et revoir la configuration de la route 230 entre la rue du Verger et l’intersection avec la route 132 au courant de l’été. L’arpentage en vue de ces travaux a déjà été réalisé récemment. Selon le directeur des services techniques à la Ville de La Pocatière, Jacques Desjardins, la route actuelle à quatre voies doit être rétrécie à trois, avec une voie centrale réservée au virage à gauche. Ainsi, de l’espace sera libéré de chaque côté de la route pour y aménager des tronçons cyclables unidirectionnels.