Des patineuses récompensées

Crédit photo : Courtoisie

L’Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec et Chaudière/Appalaches a tout mis en œuvre pour rendre un hommage mérité à ses lauréats, dimanche 15 avril dernier. Chacune a reçu une médaille et les gagnants, un trophée.

Dans la catégorie Patinage plus pour l’Association, Léane Lemelin-Bouchard a gagné une médaille. Dans le volet Athlète de patinage plus pour Patinage Canada, Léane Lemelin-Bouchard a remporté un trophée pour la 1re place. Dans la catégorie Assistante de programme pour l’Association et volet Assistante de Patinage Canada, Marie-Christine Bérubé a obtenu deux médailles. Pour patineur sans limites, Justin Charrois a gagné le trophée pour la 1re place. Pour patineuse sans limites, Alice Martel a obtenu une médaille. Dans la catégorie patineuse de compétition — volet interprétation, Emma Gamache s’est mérité une médaille. Enfin, des médailles d’or pour 2017 en tests ont été remises à Sarah Chénard, Emma Gamache, Chloé Morneau et Marie-Ane Pelletier.