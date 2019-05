Des jeunes aux oiseaux… sur la Côte-du-Sud

Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud.

Le printemps est un moment propice pour les activités de plein air et pour découvrir ou redécouvrir la nature qui reprend vie. Cette soif de connaissances sur la faune et la flore ne date pas d’hier.

Yves Hébert

Les jeunes ont été sensibilisés aux sciences naturelles dès que les couvents et les collèges classiques ont ajouté dans leur cursus des éléments de zoologie, de botanique et de minéralogie. Celui de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ne tarde pas à constituer des collections d’histoire naturelle, mais son musée est la proie des flammes en 1920. Neuf ans plus tard, l’abbé René Tanguay (1894-1978) fait renaître ce musée.

On doit une fière chandelle à ce prêtre naturaliste, il est le premier à publier en 1964 un inventaire des oiseaux de la Côte-du-Sud, lequel est publié dans Le Naturaliste canadien, principal outil de diffusion de la Société Provancher. Tanguay crée deux cercles de jeunes naturalistes à La Pocatière.

Une Société d’histoire naturelle voit également le jour en 1936 à l’École supérieure d’agriculture de La Pocatière. Celle-ci vise notamment à aider les élèves du Collège de Sainte-Anne à tenir une exposition d’histoire naturelle et à fonder une société pour la protection des oiseaux, des poissons et de la faune.

Dans les années 1930, d’autres organisations s’intéressent à la vulgarisation des connaissances. Les Clubs 4-H fondés en 1942 par l’Association forestière canadienne se développent presque partout au Québec. Ayant pour objectif de sensibiliser les jeunes à la conservation et à la protection des arbres et du milieu forestier, on les retrouve notamment dans les années 1930 et 1940 à Saint-Pascal et à Saint-Alexandre où l’on y organise un camp d’été. Pour sa part, le Camp Marie-Victorin créé en 1947 au lac Trois-Saumons joue aussi un rôle dans la sensibilisation aux sciences naturelles. C’est là où naît le Club des ornithologues de Québec en 1955. On ne peut oublier le rôle du mouvement scout catholique établi dans les années 1930 dans la région. À La Pocatière, la première troupe voit le jour en 1938 et regroupe des élèves du collège.