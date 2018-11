Des gymnastes en compétition

Crédit photo : Courtoisie

Les 3 et 4 novembre dernier, 16 gymnastes des catégories JO4, JO5 et JO6 du circuit provincial du club de gymnastique Gymagine de La Pocatière ont participé à une compétition invitation à Victoriaville. Dix d’entre elles en étaient à leur première participation à une compétition dans le circuit provincial. Elles ont remporté 11 médailles et 23 rubans.

Notons, entre autres, la performance de Mélina Lévesque qui s’est mérité une deuxième place au cumulatif des appareils, en plus de terminer première au sol, deuxième aux barres, troisième à la poutre et sixième au saut.

De plus, le 17 novembre dernier à Rimouski, se tenaient les sélections pour les Jeux du Québec Hiver 2019 pour les gymnastes de la catégorie JO6. Élizabeth Dionne et Laurie-Ann Morin ont toutes deux su sortir leur épingle du jeu en se classant respectivement 3es et 4es au classement. Elles feront donc partie des six représentantes de l’Est-du-Québec en gymnastique qui participeront aux Jeux du Québec en février prochain.

Enfin, la première sélection officielle 2018-2019 pour les gymnastes du circuit provincial du club Gymagine se tiendra à Montmagny du 9 au 11 février 2019.