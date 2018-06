Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du Prix du Mérite en histoire, la Société nationale de l’Est-du-Québec (SNEQ) et le Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) remettent 3 450 $ en bourses à 44 élèves de 4e secondaire du Bas-Saint-Laurent.

Le Prix du Mérite en histoire est une initiative du Mouvement national des Québécoises et des Québécois qui vise à promouvoir l’intérêt, le goût et la connaissance de l’histoire du Québec auprès des jeunes et surtout, à souligner leurs efforts dans ce domaine.

Depuis 20 ans, les sociétés affiliées au Mouvement organisent des remises de Prix qui rejoignent des milliers d’élèves, d’enseignants, de parents et d’amis à l’occasion de ces soirées placées sous le signe de la promotion et de la valorisation de l’histoire nationale.

Chaque année, depuis plus de 10 ans, la Société nationale de l’Est-du-Québec souligne les efforts des élèves méritants en histoire qui étudient au Bas-Saint-Laurent. Cette année, 44 élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 95 % à l’épreuve ministérielle qui s’est tenue au terme du cours Histoire et éducation à la citoyenneté se sont inscrits à ce prix. Pour la première fois, la SNEQ a choisi de donner une bourse à chacune et à chacun de ces élèves. Deux remises ont eu lieu; une à Rivière-du-Loup et une à Rimouski.

Le président de la SNEQ s’est dit heureux que la Société puisse cette année récompenser la totalité des élèves du Bas-Saint-Laurent qui se sont inscrits au Prix et il souhaite que cela soit possible à chaque année à l’avenir. Il remercie aussi les enseignants de leur ardeur et de leur passion pour l’histoire. « Trop souvent, l’histoire est une matière qui n’occupe pas la place qu’elle devrait dans le parcours scolaire alors que la connaissance du passé éclaire nécessairement le présent et façonne immanquablement l’avenir », a-t-il ajouté.