Des chaussures à l’empreinte écologique positive

Crédit photo : Courtoisie

Maniaque de chaussures, Isabelle Carrière en avait plus qu’assez de devoir choisir entre un soulier plus écoresponsable fait en cuir, ou un autre fabriqué avec du cuir végane, mais beaucoup plus dommageable pour l’environnement. Ainsi est née son entreprise August Villa qui offrira bientôt une gamme de chaussures 100 % éthiques et écoresponsables imaginée à La Pocatière, mais fabriquée au Portugal.

Diplômée en mode et en administration, Isabelle Carrière aurait pu choisir le chemin facile de la « fast fashion » pour établir les bases d’August Villa. Elle a plutôt préféré rester fidèle à ses valeurs environnementales en tentant de trouver une solution à la problématique qu’elle rencontrait trop souvent lorsqu’elle tentait de trouver chaussure à son pied. « J’ai acheté pour l’équivalent de 300 $ de chaussures que j’ai volontairement détruites avec un x-acto, car je voulais vraiment savoir comment elles étaient faites, avec quels matériaux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur », de raconter la jeune entrepreneure au début de la trentaine.

Elle s’est rapidement aperçue que la notion « d’écoresponsabilité » était vague. Si l’extérieur pouvait être conçu avec des matériaux moins dommageables pour l’environnement, c’était tout le contraire pour l’intérieur de la chaussure. « Comme consommatrice responsable et entrepreneure, ça ne me satisfaisait pas. C’est pourquoi j’ai décidé de me lancer en affaires, pour pousser le concept un peu plus loin », de mentionner Isabelle Carrière.

Elle a donc créé August Villa, un nom qui inspire l’été et les vacances et qui invite à ralentir, selon elle. « Le contraire de la “fast fashion”, quoi! » Il s’agit aussi d’un nom qui s’exporte bien, elle qui désire vendre ses chaussures véganes, éthiques et durables partout dans le monde par le biais de sa boutique en ligne augustvilla.com.

Première collection

Dès juin, Isabelle Carrière prévoit présenter en prévente ses premiers modèles imaginés et dessinés directement de chez elle à La Pocatière. D’ailleurs, précisons que cette décision d’affaires lui a déjà permis de se démarquer à la finale locale du Défi OSEntreprendre en remportant le prix « Création d’entreprise – commerce » à l’échelle du Kamouraska. « Pour moi, il n’y avait pas de compromis possible, c’était de chez moi que je voulais gérer mon entreprise et je sais que c’est possible. En rien la qualité du service et des chaussures, ou même la rapidité de livraison ne seront affectées parce que je ne suis pas installée à Montréal ou Toronto », déclare-t-elle.

Toutefois, un compromis a dû être fait sur le lieu de confection des chaussures qui n’est pas au Québec. « C’était impossible pour moi de conjuguer la valeur environnementale à un prix raisonnable en faisant affaire directement avec un manufacturier d’ici. Le Portugal offre des conditions de travail similaires au Québec et ce n’est pas aussi loin que l’Asie. C’est la meilleure alternative que j’ai trouvée afin d’être 100 % éthique et écoresponsable », résume-t-elle.