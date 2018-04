Dernière tempête de l’hiver? Routes fermées en Côte-du-Sud

Les conditions climatiques forcent la fermeture de certaines routes sur le territoire de Côte-du-Sud.

Pour une durée indéterminée, l’autoroute 20 est actuellement fermée à la circulation entre Montmagny et La Pocatière. Même chose pour la route 132 entre L’Islet et Cap-Saint-Ignace.

Ailleurs, les routes demeurent enneigées avec présence de lames de neige. Sur la 132, de L’Islet à La Pocatière, la visibilité est bonne, mais elle est réduite entre La Pocatière et Rivière-du-Loup. La visibilité est bonne sur l’autoroute 20 entre La Pocatière et Rivière-du-Loup, sur la 204 entre Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli et la 289 entre Saint-Alexandre et Pohénégamook.