La député-ministre appuie les responsables en service de garde

Crédit photo : Courtoisie

Tel que prévu suite à la présentation faite en septembre 2018, des parents et des responsables de service de garde scolaire en milieu familial privé ont rencontré la députée et ministre Mme Marie-Eve Proulx le dimanche 17 février dernier.

Lors de la rencontre, elle a assuré que le dossier visant à amender la loi 143 chemine et que son appui est indéfectible.

Soulignons que la loi 143 stipule, entre autres, que le ratio pour les enfants de 0 à 12 ans est établi à 6 enfants, incluant ceux âgés de moins de 9 ans de la responsable du milieu de garde. Les parents et RSG présents ont eu l’assurance que des actions sont faites actuellement pour amender la loi vers un plus grand ratio pour les services de garde scolaire en milieu familial privé (6-12 ans). Le ratio pour les services de garde milieu familial privé avec des groupes multiâges (0-12 ans) a lui aussi été défendu, mais demeurera comme stipulé dans la loi.

Rappelons que la situation, dénoncée depuis les derniers mois suite à l’entrée en vigueur de la loi, touche l’ensemble du Québec et que parmi les enjeux se retrouvent également le manque de considération pour les réalités régionales, l’importance du libre choix des parents quant au milieu de garde à qui ils confient leurs enfants, l’excellence de la qualité des services reçus ainsi que l’impact de la loi sur les femmes entrepreneures. « La députée et ministre s’est montrée très sensible à nos arguments et nous a réitéré son engagement dans ce dossier », de dire Audrey D’Anjou, responsable de service de garde scolaire en milieu familial privé à Saint-Pacôme.

Suite à la rencontre, les parents et RSG présents sont convaincus que le dossier sera suivi de près et qu’il connaîtra d’importantes avancées dans les prochaines semaines.