Bon départ pour le Fonds d’investissements Côte-du-Sud

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le Fonds d’investissements Côte-du-Sud (FICS) a connu un très bon départ en 2018 avec 12 demandes de financement pour le développement, la relève ou le démarrage d’entreprises.

Parmi elles, deux se sont concrétisées, soit le financement pour la construction de l’usine de la microbrasserie Ras L’Bock à La Pocatière et le démarrage de l’entreprise Entomo DSP de Saint-Pascal, spécialisée dans l’élevage de grillons destinés à la fabrication de farine pour consommation humaine.

« Le Fonds intervient non seulement pour offrir du capital financier comme levier pour les entreprises, mais il met également à sa disposition l’expérience et le réseau de contacts de ses actionnaires bénévoles qui ont à cœur le développement économique des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Maintenant que les bases de fonctionnement du Fonds ont été établies, nous sommes prêts à accueillir de nouveaux actionnaires désireux de faire prospérer notre belle région en soutenant des entrepreneurs en quête de nouveaux défis », de déclarer M. Yves Lebel, président et principal instigateur du Fonds.