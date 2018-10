Départ canon pour la campagne Centraide au Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Stéphanie Gendron

C’est une équipe gonflée à bloc qui a lancé la plus récente campagne Centraide au Bas-Saint-Laurent jeudi. Elle s’est donné le défi de mobiliser la communauté du Bas-Saint-Laurent durant tout l’automne.

Pour le Kamouraska, c’est Mme Carolyne Thériault, CPA auditrice chez Mallette du Kamouraska qui sera responsable de la campagne dans notre région.

Centraide ne dévoile plus d’objectifs financiers par MRC, mais entend bien dépasser le 1 000 000 $ amassé l’an dernier. «Le but est d’aider le plus de personnes vulnérables et que la communauté s’approprie Centraide», a dit l’un des deux directeurs généraux Sylvain Roy.

Mireille Lizotte de Moisson Kamouraska a témoigné de l’impact des dons de Centraide pour la communauté. Elle a raconté qu’un homme, qui venait de placer sa femme dans un centre d’hébergement, s’était rendu chez Moisson Kamouraska pour obtenir de l’aide pour cuisiner. Il a pris goût à l’activité et a pu socialiser. «L’aide de Centraide est majeure», a dit madame Lizotte, ajoutant qu’avec 1 $ de don, on réalisait trois repas.

«La pauvreté et l’exclusion devraient tous nous interpeller. Quand la communauté se porte mieux, tout le monde y gagne», a pour sa part dit Alain Thériault, président de Centraide KRTB.

Dans la région, 1 personne sur 5 a recours aux services offerts par les organismes soutenus par Centraide, qui appuie près de 70 ressources et projets reconnus.

Dans le calendrier des activités de l’automne, notons un Cocktail dînatoire à Saint-Pascal le 26 octobre prochain.