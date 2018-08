Crédit photo : Véronique Dionne

Martin Bossé a été la grande vedette du quatrième match de la série opposant le CHOX-FM de La Pocatière au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles.

Bossé a lancé un match complet (six retraits au bâton) en plus de produire le point gagnant à l’aide d’un simple avec deux retraits en huitième manche qui a poussé Maxime Savoie au marbre pour procurer une victoire de 3 à 2 au CHOX-FM. Une foule de plus de 300 personnes était présente.

Les visiteurs avaient pris l’avance en troisième manche, mais Michaël Lavoie a produit les deux premiers points du CHOX-FM à l’aide d’un simple de deux points avec deux retraits la manche suivante. Samuel Laforest a ramené les deux équipes à la case départ avec un coup sûr productif en sixième manche. Seulement trois joueurs du Construction Michaël Bérubé ont réussi à mettre la balle en lieu sûr.