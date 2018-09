DELP présente des cartes interactives du milieu pocatois

Crédit photo : Maxime Paradis

Développement économique La Pocatière (DELP) a profité de son 5 à 7 de la rentrée pour faire la présentation de ses nouvelles cartes interactives du milieu pocatois. Développées par un étudiant en informatique du Cégep de La Pocatière, elles seront disponibles prochainement sur le site internet de La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Ce projet est le fruit d’une idée du regroupement de commerçants Je commerce ICI. Depuis quelques années, DELP mettait déjà à la disposition des visiteurs une carte papier de La Pocatière avec les principaux attraits et commerces de la ville. « Seulement cette année, on doit avoir passé entre 20 et 25 calepins de 50 cartes. C’est très populaire. Mais les gens utilisent beaucoup leurs téléphones intelligents aujourd’hui et il fallait développer quelque chose d’accessible rapidement sur le web », d’expliquer Joël Bourque, directeur du développement industriel chez Développement économique La Pocatière.

« Les deux cartes seront disponibles bientôt sur les sites internet des deux municipalités et elles seront bonifiées d’ici là. Elles seront facilement accessibles via le moteur de recherche Google pour une consultation rapide sur les appareils mobiles. » – Joël Bourque

Grâce au stage de Kevyn Lévesque de Saint-Pacôme, étudiant de dernière année en Techniques de l’informatique au Cégep de La Pocatière, il a été possible pour DELP de relever ce défi. Le résultat a été présenté à une soixantaine de personnes réunies chez Mikes La Pocatière, le mercredi 5 septembre, lors du 5 à 7 de la rentrée du comité Je commerce ICI. « Les deux cartes seront disponibles bientôt sur les sites internet des deux municipalités et elles seront bonifiées d’ici là. Elles seront facilement accessibles via le moteur de recherche Google pour une consultation rapide sur les appareils mobiles », d’ajouter Joël Bourque.

Sur les cartes, les visiteurs pourront consulter les informations relatives aux différents commerces qui seront identifiés avec des points de localisation. De plus, grâce à un partenariat avec la SADC du Kamouraska, cinq commerces du milieu pocatois bénéficieront d’images 360° de leur établissement qui seront prises par un photographe professionnel Google. Ces images seront intégrées aux informations des commerces en question via les cartes interactives et permettront à l’internaute de faire une prévisite virtuelle de ces établissements. « C’est un genre de projet-pilote qui vise à augmenter la présence de nos entreprises sur les plateformes web. En fonction des résultats, il est possible qu’on cible d’autres commerces par la suite », de conclure Joël Bourque.