Une délégation du Bénin et de Madagascar en visite à la Caisse Desjardins de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le 30 octobre dernier, l’équipe de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière accueillait des représentants africains du milieu coopératif financier provenant du Bénin et de Madagascar. L’objectif du séjour était de se familiariser avec les valeurs et le fonctionnement du Mouvement Desjardins tout en portant une attention particulière sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection et de la supervision.

Nul doute que ces échanges auront permis à ces leaders du secteur coopératif financier de l’Afrique de l’Ouest d’acquérir de nouvelles connaissances qui contribueront au bon développement des institutions de microfinance du Bénin et de Madagascar. Cet échange a également été bénéfique pour la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière « Nous sommes une coopérative avec des valeurs d’entraide et de solidarité. Cette expérience est venue renforcer notre désir de partager nos forces et nos succès avec des pays où l’accès aux services financiers demeure un grand défi », a souligné Gérald Bourgault, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.