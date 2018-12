Déjeuner de Noël de l’ATA

Crédit photo : Courtoisie

Le 4 décembre dernier, près de 45 membres de l’ATA se sont donné rendez-vous chez Manu Atelier Culinaire à Saint-Jean-Port-Joli à l’occasion du traditionnel déjeuner de Noël.

Pour terminer l’année 2018, les membres du Conseil d’administration ont procédé à la nomination du bénévole de l’année. L’ATA a souligné l’immense contribution de Monsieur Claude Chouinard à la vie associative de l’organisme, il préside le conseil d’administration depuis de nombreuses années. Son appui à la cause des accidentés a permis à notre association de croître. Son leadership et sa confiance indéniable en l’équipe de travail permettent d’offrir des services de qualité.

Terra Terre Solutions Écologiques, a participé à l’animation du déjeuner. En effet, Mélanie Legrand a tenu une conférence sur le thème de Zéro Déchet.

Après 31 années d’activités, les secteurs de Saint-Jean-Port-Joli et les régions de Montmagny-L’Islet et du Kamouraska demeurent le centre des activités de l’ATA. Les quelque 600 membres proviennent de tout l’Est-du-Québec, incluant la grande région de Québec et la Gaspésie. L’organisme reçoit en moyenne une trentaine de nouvelles demandes de service par mois et près de 900 visiteurs annuellement, en majorité de l’extérieur de la région. En plus des interventions auprès des accidentés du travail, les travailleuses répondent aux besoins des personnes accidentées de la route ou vivant des difficultés avec des refus de la part de Retraite Québec ou suite à une demande de rente d’invalidité.

Les intervenantes accompagnent également des salariés pour le dépôt de plaintes pour une situation de harcèlement ou de congédiement. Elles assurent un accompagnement lorsqu’une médiation est possible et participent activement au processus de négociation en vue d’en arriver à un règlement satisfaisant pour les parties en présence.

Une avocate d’un cabinet de Québec spécialisé en droit du travail, Me Annie Noël, est disponible deux fois par mois au local de l’ATA pour donner des avis juridiques, des conseils ou représenter les accidentés devant le Tribunal administratif du travail ou le Tribunal administratif du Québec.