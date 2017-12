Il est déjà temps de s’inscrire pour le Relais

Crédit photo : Nathalie Paradis Photographie

Le Relais pour la vie sera de retour à La Pocatière, les 2 et 3 juin prochains. Pour l’occasion, les organisateurs espèrent rassembler une cinquantaine d’équipes et amasser près de 150 000 $.

Le Relais pour la vie en sera à sa 8e édition en 2018. L’événement se déroule annuellement sur la piste de roues alignées de La Pocatière, voisine de l’ancien aréna. Durant toute une nuit, les participants d’une même équipe sont invités à marcher à relais durant 12 h, de 19 h à 7 h. L’an dernier, c’est plus de 146 000 $ qui ont été amassés. Quarante-six équipes étaient alors inscrites. Cette année, les organisateurs visent 50 équipes et fixent l’objectif à 147 000 $. « La participation des gens, c’est ce qui fait la réussite de l’événement. Sans eux, le Relais n’existerait pas. On les attend nombreux à nouveau cette année », d’indiquer Mme Sylvie Dionne, coorganisatrice de l’événement.

Depuis maintenant quelques jours, il est possible pour tous de s’inscrire, en vue de la prochaine édition, en se rendant sur le site internet officiel du Relais pour la vie. Il est également possible de contacter Isabelle Aubut au 418 894-4307 et Sylvie Hudon au 418 856-5989, ou de les joindre par courriel à equipesrelaislp@hotmail.com. « Les équipes peuvent être constituées de 10 à 15 personnes. Il est suggéré d’amasser entre 1000 $ et 1500 $ par équipes », de mentionner Isabelle Aubut, responsable des équipes. De plus, toutes les personnes qui s’inscriront en ligne avant le 31 janvier 2018 se qualifieront au tirage de l’équipe VIP qui bénéficiera d’un traitement spécial lors du prochain Relais.