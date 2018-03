Déjà des supplémentaires pour Simon Leblanc, Peter MacLeod et Dominic & Martin

Crédit photo : Courtoisie

À compter du 16 mars à minuit, il sera possible d’acheter des billets pour les supplémentaires de Simon Leblanc, Peter MacLeod et le duo Dominic & Martin.

Simon Leblanc fait désormais partie des valeurs sûres de l’humour au Québec. Ses deux derniers passages à la salle Edwin-Bélanger ont laissé quelques insatisfaits… qui n’avaient pu mettre la main sur des billets. Avec Malade, Simon Leblanc livre avec l’authenticité qu’on lui connaît un spectacle incarné et personnel dans lequel il transforme les épreuves du quotidien en épopées hilarantes, lui qui est atteint de la maladie de Crohn et d’arthrite ankylosante. À voir le samedi 27 octobre 2018 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Depuis 25 ans, Dominic et Martin partagent une grande complicité sur scène soir après soir. C’est avec simplicité et sans artifices que le duo livre ses savoureuses réflexions en autant de gags. Rendez-vous avec ces humoristes attachants le samedi 2 mars 2019 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger Incontournable en humour, aussi touchant que percutant, Peter MacLeod n’a rien perdu de sa fougue et de son charme légendaire. Ne ratez pas la seconde supplémentaire à Montmagny de ce spectacle bien ficelé le samedi 9 mars 2019 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Irish Moutarde et Mononc » Serge au Ras L’Bock

Les Arts de la scène de Montmagny et le Ras L’Bock annoncent deux nouveaux spectacles qui se tiendront à la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli ce printemps. Deux événements festifs pour les amateurs de bonne musique et de bonnes bières avec Irish Moutarde et Mononc » Serge.

C’est à quelques jours de la Saint-Patrick que le show d’Irish Moutarde est à l’agenda. Marquez d’un petit trèfle la date du samedi 24 mars 21 h. Les billets sont en vente au coût de 15 $ dès maintenant au Ras L’Bock et dans tous les points de vente des Arts de la scène de Montmagny. Des frais de transaction peuvent s’appliquer selon le mode d’achat.

Pour son nouveau spectacle, Mononc » Serge reprend sa basse électrique et se remet au rock. Outre les airs pas catholiques de son récent album Révolution conservatrice, comme la chanson Chums, l’oncle chantera une sélection de ses succès du bon vieux temps. Le spectacle est prévu le jeudi 31 mai prochain à 21 h