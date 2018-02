Dégustation de spiritueux québécois

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation propose le 23 février 2017 à 17 h une activité bénéfice qui lui servira à poursuivre son objectif de financement, dans le but d’être admis au programme Placements Culture du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Venez au Musée dégustez des produits alcoolisés et des aliments du terroir. Les billets, au cout de 50 $, sont en vente au Musée en téléphonant au 418 856-3145 et procureront un reçu pour fins d’impôts. Élus, acteurs du milieu, public en général sont donc invités à participer à cette activité bénéfice originale, au cours de laquelle ils seront invités à se déplacer dans le musée pour découvrir certains de ses trésors entre chacune des séances de dégustation des produits de deux artisans du terroir où les participants gouterons aliment et alcool.