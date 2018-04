Déficit d’opération pour la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet

Crédit photo : Maxime Paradis

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a enregistré un déficit d’opération en 2017. Cette information a été communiquée aux membres lors de l’assemblée générale annuelle tenue à la Salle Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli, le 18 avril dernier.

Ce déficit d’opération, qui s’élève à 22 233 $, n’a malheureusement pu être compensé par les revenus d’activités qui eux sont à la hausse comparativement à 2016. Ce déficit est dû principalement à l’embauche d’un directeur général dans la dernière année, ce qui a fait bondir les dépenses de la Chambre sur le plan salarial. « On ne s’attendait pas à ce que le directeur général génère l’équivalent de son salaire la première année, mais on espérait tout de même un peu plus de rentrées d’argent », d’indiquer le trésorier du conseil d’administration, M. Jean-François Fortin.

Au chapitre du nombre de membre, celui-ci se maintiendrait autour de 330 à l’heure actuelle. Pour la présidente sortante, Elizabeth Hudon, il y a encore possibilité « de faire le plein » de ce côté, selon elle. La chambre dispose actuellement d’un actif net d’un peu moins de 55 000 $.

Conseil d’administration

Sur le conseil d’administration, la présidente, Elizabeth Hudon (Groupe Caillouette et associés), et le vice-président, Christian Plouznikoff (Cégep de La Pocatière), ont choisi de ne pas renouveler leur mandat, contrairement à Nathalie Adams (notaire), Mathieu Légaré (Desjardins Entreprises Côte-du-Sud) et Francis Paradis (BTLP Avocats). Au terme de l’assemblée, trois nouvelles personnes ont accepté de joindre le CA, soit Luc Pelletier (Grand Labyrinthe), Joël Bourque (Développement économique La Pocatière) et Maxime Clément (Le Labo – Solutions Brassicoles). L’exécutif doit être nommé ultérieurement.

Enfin, une modification aux règlement généraux a également été approuvée par les membres afin de permettre à des candidats à une élection municipale, provinciale, fédérale ou scolaire d’être éligible à la fonction d’administrateur, pourvu qu’il soit membre en règle de la Chambre au moment de leur élection et non salarié au sein de l’organisation.