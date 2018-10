Défaite pour le libéral Simon Laboissonnière

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Le jeune candidat de 29 ans qui souhaitait succéder à l’ex-député libéral Norbert Morin, Simon Laboissonnière, a essuyé une défaite à sa première expérience comme candidat.

Les mines étaient longues au rassemblement du Parti libéral de Côte-du-Sud au restaurant La Montagne de Saint-Pascal. Les conversations étaient moins animées lorsque les médias ont annoncé un gouvernement de la CAQ majoritaire à 20 h 34.

Puis l’élection de la caquiste Marie-Ève Proulx a rapidement été annoncée.

« Les électeurs ont parlé. On y voit un désir de changement », a dit Simon Laboissonnière, invité à commenter les résultats.

Celui-ci indique qu’il n’y a pas vraiment eu de point tournant dans la campagne dans la région. « Les indécis ont parlé aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Il a aussi dit qu’il avait le sentiment du devoir accompli. « Je me sens plus près des gens et des entreprises de Côte-du-Sud. Je peux dire que je suis chez nous ici, c’est ce que j’ai appris de cette élection-là », a aussi dit M. Laboissonnière, ajoutant que les électeurs avaient envoyé un message.

Simon Laboissonnière avait entre autres fait campagne en promettant une clinique de la douleur à l’hôpital de La Pocatière et avait fait de l’éducation une de ses priorités. Il misait sur son expérience comme attachée de presse auprès de celui qui était ministre de l’Emploi François Blais.