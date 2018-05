Défaite pour le CHOX-FM de La Pocatière

Crédit photo : Véronique Dionne

Le CHOX-FM de La Pocatière a encaissé une défaite de 9-3 face au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles.

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a brisé une égalité de 2 à 2 en cinquième manche en envoyant dix frappeurs au bâton pour y marquer sept points et voguer vers une victoire de 9 à 3 sur le CHOX-FM de La Pocatière. Maxime St-Gelais avec un simple de deux points et Ludovic Saucier avec un coup de circuit de trois points se sont mis en évidence dans cette manche. Les gagnants ont marqué cinq points non mérités après deux retraits lors de cette poussée. Les lanceurs du CHOX-FM ont donné neuf buts sur balles lors de ce match qui ont résulté aux cinq premiers points du Construction Michaël Bérubé.