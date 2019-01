Décret de population 2019 : Petite augmentation dans Kamouraska, forte baisse dans L’Islet

Crédit photo : Tim Marshall (Unsplash.com)

Pour une deuxième année d’affilée, le Kamouraska observe une hausse de sa population en ce début d’année 2019. Moins importante que l’an dernier, elle contraste tout de même avec la forte baisse enregistrée dans la MRC voisine de L’Islet.

La population s’établissait à 21 154 personnes au Kamouraska, au 1erjanvier 2019. Une hausse de 94 personnes par rapport à 2018.

Les principales municipalités ayant observé une variation positive de leur population sont Kamouraska (+36), La Pocatière (+71), Mont-Carmel (+50), Saint-André-de-Kamouraska (+36), Saint-Denis-De La Bouteillerie (+3), Saint-Germain-de-Kamouraska (+22), Saint-Pascal (+50), Sainte-Anne-de-la-Pocatière (+24) et Sainte-Hélène-de-Kamouraska (+25). Les perdantes sont Rivière-Ouelle (-13), Saint-Alexandre-de-Kamouraska (-23), Saint-Bruno-de-Kamouraska (-28), Saint-Gabriel-Lalemant (-39), Saint-Joseph-de-Kamouraska (-48), Saint-Onésime-d’Ixworth (-23), Saint-Pacôme (-21) et Saint-Philippe-de-Néri (-28).

Pour Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, cette légère hausse de la population à l’échelle du territoire est une excellente nouvelle. Par contre, il trouve prématuré de parler de tendance. Selon lui, c’est à long terme que l’on pourra bien évaluer s’il y a un réel engouement pour la région. « C’est un exercice qui comporte son lot de nuances et qui est basé sur les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Ne serait-ce que du côté des étudiants, certains n’habitent plus la région, mais ils n’ont peut-être pas fait leur changement d’adresse. Au final, ils pourraient se retrouver compilés dans nos données alors qu’ils ne sont plus au Kamouraska », mentionne-t-il, à titre d’exemple.

L’Islet

Dans la MRC de L’Islet, les nouvelles ne sont toutefois pas aussi réjouissantes. Au total, 435 personnes ont quitté le territoire de la MRC au courant de la dernière année, faisant passer la population sous la barre des 18 000 résidents à 17 825 personnes.

À l’exception de Saint-Aubert (+3), Saint-Jean-Port-Joli (+76), Saint-Marcel (+2) et Sainte-Félicité et Sainte-Louise qui voient leur population inchangée par rapport à l’an dernier, l’ensemble des municipalités de la MRC a enregistré des baisses au chapitre de leur population. Dans certains cas, L’Islet (-140) et Saint-Pamphile (-184), les pertes frappent l’imaginaire. Autrement, Saint-Adalbert (-16), Saint-Cyrille-de-Lessard (-41), Saint-Damase-de-L’Islet (-34), Saint-Omer (-17), Saint-Pamphile (-184), Saint-Roch-des-Aulnaies (-27), Sainte-Perpétue (-45) et Tourville (-12) sont les autres municipalités du territoire qui ont vu leur population diminuer au courant de la dernière année.

Pour le préfet de la MRC, René Laverdière, ces données sont sans équivoque. « Elles viennent appuyer les efforts déployés par la MRC et ses partenaires pour bien promouvoir la région de L’Islet et favoriser l’accueil de nouveaux arrivants », a-t-il déclaré.