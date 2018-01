Décret de population 2018 : légère hausse au Kamouraska, légère baisse dans L’Islet

On observe une légère hausse de la population en ce début d’année 2018 au Kamouraska, alors qu’on enregistre une légère baisse dans la MRC de L’Islet. Ces données ont été dévoilées dans le plus récent décret de population émis par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Il n’y a pas à dire, le préfet de la MRC de Kamouraska était très heureux de présenter des résultats positifs aux maires de la MRC, lors de la plus récente réunion du conseil, mercredi dernier. Selon les données fournies par le MAMOT, la population du Kamouraska s’établissait à 21 060 habitants au 1er janvier 2018, une hausse de 139 personnes par rapport à 2017. « C’est seulement la deuxième fois depuis 10 ans que nous enregistrons une augmentation », de déclarer le préfet.

À l’exception de trois municipalités du territoire, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Kamouraska et Saint-Pacôme, toutes les municipalités de la MRC ont fait des gains au cours de la dernière année. Si certaines augmentations sont plus modiques comme à La Pocatière (quatre personnes de plus que l’an dernier), les gains sont plus impressionnants ailleurs. À Saint-Pascal, la population a augmenté de 30 personne pour s’établir à 3443, tandis qu’à Saint-Alexandre elle s’est enrichie de 31 personne pour un total de 2181. « Même si on voit que l’Est enregistre encore des hausses plus importantes, dans l’ensemble, les augmentations sont assez homogènes partout », de nuancer M. Soucy.

Même si une année n’est pas suffisante pour établir une tendance, M. Soucy espère que ça sera le cas. « Nous posons des actions plus soutenues en matière d’attractivité depuis deux ans. Avec les outils de la démarche de marketing territorial qui ont été dévoilés avant les fêtes, on peut espérer que cette augmentation se poursuive l’an prochain », a-t-il mentionné.

L’Islet

Dans la MRC de L’Islet, une légère baisse de 46 personnes a été enregistrée au chapitre de la population régionale en 2017. Au 1er janvier, elle s’établissait à 18 260 habitants selon les données recensées par le MAMOT. Sur 14 municipalités, la moitié connaissait une hausse et l’autre une baisse.

Parmi les municipalités championnes, mentionnons celle de Saint-Pamphile qui a accueilli 19 personnes de plus sur son territoire, suivi de Sainte-Louise qui a vu 13 citoyens de plus s’ajouter.

Les municipalités qui ont enregistré les plus fortes baisses sont Sainte-Perpétue (-38), L’Islet (-22) et Tourville (-13). La diminution enregistrée à L’Islet a d’ailleurs fait passer la population sous la barre des 4000 personnes pour s’établir à 3988.