Découvrir « Les couleurs de la transition »

Arnaud Caron-Daneault et Claudine Cousineau de Sainte-Louise, connus sous le nom des « néo-anciens », tiendront chez eux l’événement « Les couleurs de la transition » les 26 et 27 mai prochains au 14 Route Gaspard. L’objectif de ce rassemblement est de mettre en réseau les pratiques écologiques, artisanales et ancestrales dans différents domaines et au plus grand bénéfice de l’écosystème.

Au menu, atelier de fabrication et de dégustation par Kombouraska (dimanche), présentation des projets Fervescence & Encan d’œuvres d’art en plein air, Néo-anciens et équipement de vie en forêt, ainsi que permaculture, maraîchers et chansons engagées. Toutes les activités sont gratuites.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Facebook à la page événement « Les couleurs de la transition. »