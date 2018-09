Une découverte archéologique qui ne doit pas retarder l’aqueduc et les égouts

Crédit photo : Maxime Paradis

La découverte de ce qui pourrait être les fondations de la deuxième ou de la troisième église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ne devrait pas retarder les travaux d’aqueduc et d’égout prévus à court ou moyen terme dans ce secteur de la Municipalité. Si tout se déroule comme prévu, Ruralys retournerait poursuivre ses fouilles au printemps 2019.

Aucune date n’est encore prévue pour réaliser les travaux d’aqueduc et d’égout dans le secteur du Carré Saint-Louis et de la route 132, dans le secteur Ouest de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Tel que mentionné il y a quelques semaines, la Municipalité attend toujours son certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement pour pouvoir aller en appel d’offres.

Même si un site archéologique a été mis à jour dans le secteur par Ruralys, le maire Rosaire Ouellet mentionne que cette découverte ne devrait pas impacter les travaux futurs. Dans le cas contraire, si la découverte avait été effectuée durant les travaux du réseau d’aqueduc et d’égout, ceux-ci auraient dû être suspendus à cet endroit le temps que les archéologues fassent leur travail. Dans le cas présent, il sera possible pour Ruralys de retourner compléter les fouilles avant que ne débutent les travaux. « C’est pourquoi on a autorisé les sondages avant. À partir du moment qu’on sait c’est où, on peut mieux planifier », d’expliquer le maire.

Néanmoins, les chances que les fondations de cette ancienne église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière résistent aux travaux des pelles mécanique et aux passages des tuyaux d’aqueduc et d’égout sont plutôt minces selon Dominique Lalande, directrice générale de Ruralys et une des deux archéologues responsables de la découverte. « Par contre, avec le travail fait en amont, le site sera désormais bien documenté et la Municipalité pourrait très bien le rappeler avec du marquage au sol, une plaque commémorative ou un panneau d’interprétation », ajoutait-elle.

Pour le maire Rosaire Ouellet, il s’agit là d’options qui pourront être évaluées, une fois les travaux d’aqueduc et d’égout complétés.