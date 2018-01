Décès de Mgr Clément Fecteau

Crédit photo : Courtoisie diocèse de Sainte-Anne.

Évêque du diocèse de Sainte-Anne, de 1996 à 2008, Mgr Clément Fecteau est décédé le 31 décembre dernier. Il avait 84 ans et quatre mois.

Né à Sainte-Marie-de-Beauce le 20 avril 1933, ce fils de cultivateur était l’aîné d’une famille de quatre enfants. Après ses études classiques au Collège de Lévis et sa formation théologique au Grand séminaire de Québec, il a été ordonné prêtre le 16 juin 1957 par Mgr Lionel Audet en l’Église de sa paroisse natale.

Mgr Fecteau a été professeur de français, de mathématique et animateur de la vie scolaire en 1957-1958.

En 1961, il décroche une licence en sciences à l’Université Laval et retourne enseigner la physique au Collège de Lévis tout en étant chargé de l’animation de la vie scolaire jusqu’en 1973.

Par la suite, il a été nommé directeur des services aux élèves du secondaire jusqu’en 1979. À la même époque, il exerce son ministère presbytéral dans différentes paroisses de la région de Québec, notamment à Saint-Louis-de-France (Sainte-Foy), Notre-Dame-de-Fatima, Sainte-Sophie et Saint-Pierre-Baptiste, dans la région des Bois-Francs.

Parmi les fonctions qu’il a occupées au sein de l’Église, Mgr Fecteau a été curé de la paroisse Saint-Calixte de Plessisville. De 1982 à 1987, il assume la présidence de la région pastorale Lotbinière–Bois-Francs.

Le 28 juin 1989, le pape Jean-Paul II le désigne évêque titulaire de Talattula et auxiliaire à Québec. Le 20 octobre suivant, il reçoit à l’aréna de Plessisville l’ordination épiscopale de mains du cardinal Louis-Albert Vachon, archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne.

Nommé évêque du diocèse de Sainte-Anne le 10 mai 1996, Mgr Fecteau sera remplacé à ce titre par Mgr Yvon Joseph Moreau, le 27 décembre 2008. Mgr Clément Fecteau a exercé différentes fonctions au sein de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ).

L’homme

Gaétan Godbout du service diocésain de communication a travaillé auprès de Mgr Fecteau. Il en retient le souvenir d’un homme simple. « C’était un homme de la terre qui avait gardé cette mentalité d’être proche des gens ordinaires. Il avait de la facilité à entrer en contact avec les autres tout en gardant une certaine distance », dit-il.

Cette chaleur humaine, Mgr Fecteau l’établissait aussi avec ses poignées de mains. « Il prenait notre main entre ses deux grosses mains », lance M. Godbout en souriant.

Lorsqu’il était invité à un événement officiel, Mgr Fecteau ne voulait pas être assis à la table d’honneur. Il préférait se retrouver parmi les gens ordinaires qu’il ne rencontrait pas souvent, se souvient en outre Gaétan Godbout.

La dépouille mortelle de Mgr Clément Fecteau sera exposée en chapelle ardente en l’église de Sainte-Marie-de-Beauce le jeudi 11 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 20 h 30. Une célébration de la Parole terminera cette journée. Le lendemain, 12 janvier, les diocésains et diocésaines qui le désirent pourront lui exprimer leur adieu en la cathédrale de Sainte-Anne, de 19 h à 21 h et le samedi 13 janvier, jour des funérailles, de 10 h à 13 h 45.

C’est Mgr Yvon Joseph Moreau qui présidera l’eucharistie des funérailles à 14 h. Le cercueil sera ensuite déposé dans la crypte de la cathédrale de Sainte-Anne.