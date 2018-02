Décès de l’abbé Ronald Landry

Crédit photo : Mario Pelletier (Infodimanche)

Natif de Saint-Pacôme, l’abbé Ronald Landry est décédé jeudi dernier à 87 ans.

Les témoignages se sont succédé dès l’annonce de son décès, l’abbé Landry ayant été nommé comme un grand bâtisseur du Bas-Saint-Laurent.

Ronald Landry a étudié au Grand Séminaire de Québec et de Rimouski avant d’être ordonné prêtre le 4 juin 1955. Il a fait des études spécialisées à l’Institut catholique de Paris et à la Sorbonne.

Au chapitre de son implication sociale, l’ancien curé de la paroisse Saint-Ludger a notamment été coordonnateur et fondateur de la Cité des jeunes et du Foyer-Patro de Rivière-du-Loup. Il a été aussi impliqué dans la création du Cégep de Rivière-du-Loup.

« L’abbé Landry était un indéniable homme d’action très engagé dans sa communauté, autant dans la vie communautaire et sociale que sportive, lui qui était présent en 1971 lors des premiers Jeux du Québec qui se sont déroulés à Rivière-du-Loup », peut-on lire dans un communiqué émis par la ville de Rivière-du-Loup.

L’abbé Landry a été intronisé au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup en 2008 et fut le tout premier récipiendaire du Mérite municipal Yves-Godbout, en 1985, pour son implication civique et communautaire. Il s’est aussi largement démarqué sur le plan national pour son engagement pour la jeunesse et le sport.