Le décapant Martin Matte dans une semaine à Montmagny

L’humoriste Martin Matte sera en spectacle le vendredi 15 juin 20 h avec son spectacle Eh la la..! Un retour en force après sept ans d’absence sur scène, et plus de 15 ans en sol magnymontois.

L’auteur aguerri derrière la série télé « Les beaux malaises » s’en donne à cœur joie sur scène. Il réussit avec brio à entremêler récits personnels et fictifs sur sa véritable famille et celle du petit écran. Un grand plaisir pour les spectateurs qui renouent avec les amusantes histoires de son frère traumatisé crânien et son manque d’inhibition, ou encore les péripéties du mariage de son père et celles d’autres proches.

Connu comme membre du défunt trio Les Chick n' Swell, Daniel Grenier performe désormais en solo. Il saura réchauffer avec brio la salle en surfant entre absurde et dérision, allant jusqu'à utiliser des accessoires pour faire une petite boutade à Martin Matte. Des gags surréalistes qui font mouche, question de dérider l'assistance et de commencer la soirée en beauté.