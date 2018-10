Le début d’un temps nouveau à Est-Nord-Est

Crédit photo : Courtoisie

Après plus de 10 ans de démarches, l’équipe d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE) a pu enfin procéder à la première pelletée de terre. Le bâtiment devrait être prêt pour le printemps 2019 et ainsi recevoir ses premiers artistes et auteur.e.s dès juillet 2019.

Les travaux ont officiellement commencé le 10 septembre 2018, après la signature du contrat avec l’entrepreneur Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal. Ce nouvel espace, où seront réunis sous un même toit, ateliers individuels, logements, ateliers techniques, centre de documentation et bureaux administratifs, permettra d’offrir un lieu sain et adapté aux besoins des artistes et auteur.e.s en art actuel provenant des quatre coins du monde.

Les nouvelles installations seront un véritable levier pour le développement d’ENE. Grâce à ces investissements majeurs, dont 600 000 $ provenant du gouvernement du Canada, il sera désormais possible d’offrir une résidence durant la saison de l’hiver et ainsi passer d’une moyenne de 15 à 20 artistes et auteur. e. s accueillis chaque année.

« La construction d’espaces plus vastes, plus lumineux et conçus selon les besoins des artistes et de l’équipe d’Est-Nord-Est, annonce enfin la pérennité du centre et affirme audacieusement notre présence dans le réseau international des résidences d’artistes », a tenu à préciser la présidente Michèle Lorrain.