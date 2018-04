Un début d’incendie maîtrisé grâce à un extincteur au lac de l’Est

Un feu qui s’est déclaré dans une hotte de poêle a été maîtrisé rapidement par la propriétaire des lieux, jeudi en fin d’après-midi, au lac de l’Est de Mont-Carmel.

Il était 16 h 30 lorsque la Régie intermunicipale Kamouraska Ouest a reçu l’appel pour un feu au 433 rue des Bouleaux, au lac de l’Est. « Quand on a reçu l’appel, on parlait de feu d’habitation. Quatre brigades et un total de 25 pompiers se sont déplacés », d’indiquer le directeur de la Régie, Christian Gagnon.

À leur arrivée sur les lieux, la propriétaire avait déjà maîtrisé l’incendie, qui s’était déclaré dans la hotte de poêle, avec un extincteur portatif résidentiel. Les pompiers n’ont eu qu’à s’assurer que le feu était bel et bien éteint en passant leur caméra thermique dans les murs de la résidence. L’intervention a duré une trentaine de minutes, tout au plus. « Ça vient démontrer l’importance d’avoir un extincteur à portée de main à la maison. On parle de dommages autour de 3000 $ actuellement, plutôt que d’une perte totale. Ça peut faire la différence », de conclure Christian Gagnon.