Début de la saison d’athlétisme en salle pour les Wisigoths

Crédit photo : Courtoisie

C’est le samedi 2 décembre dernier, au PEPS de l’Université Laval à Québec, que les Wisigoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière débutaient leur saison d’athlétisme en salle. Au total, 28 écoles provenant des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre-du-Québec et de l’Est-du-Québec étaient sur place pour cette première compétition de l’année.

Pas moins de 14 médailles ont été remportées par les représentants des Wisigoths lors de cette compétition. Dans la catégorie Cadet féminin, Lauriane Grégoire (Saint-Aubert) a remporté une médaille d’argent au lancer du poids et une médaille de bronze au 60 mètres haies. Dans la catégorie Cadet masculin, Olivier Larouche (La Pocatière) a remporté deux médailles d’argent, soit une au saut en hauteur et une autre au 60 mètres haies. Les athlètes de la catégorie Cadet masculin sont également en tête du classement par équipe avec un total de 48 points après la première compétition, devançant la Polyvalente de Thetford-Mines et la Polyvalente du Transcontinental qui se partagent la deuxième place avec un total de 38 points.

Quant à eux, les athlètes juvéniles masculins des Wisigoths ont totalement dominé la compétition de samedi dans leur catégorie au classement du championnat par équipe. Ils ont, en raison de leurs performances sur la piste, accumulé 83 points au terme de la journée, détenant une avance de 43 points sur la Polyvalente de Thetford-Mines qui a terminé la journée avec 39 points. Pas moins de 8 médailles ont été remportées chez les juvéniles. Olivier Grégoire (Saint-Aubert) a remporté deux médailles d’argent, soit au saut en hauteur (avec un record personnel de 1 mètre 65) et au 60 mètres haies; Antoine Deschênes a remporté, quant à lui, une médaille d’argent au saut en hauteur (avec un record personnel de 1 mètre 65) de même qu’une médaille de bronze au 60 mètres haies. Philippe Morneau-Cartier (La Pocatière) a remporté la médaille de bronze au 1500 mètres. Les deux sprinters juvéniles des Wisigoths ont eux aussi très bien performé sur la piste avec une médaille de bronze pour Gabriel Legros (Saint-Jean-Port-Joli) au 200 mètres et finalement deux médailles d’or pour Julien Bourgault (Saint-Jean-Port-Joli) dans les courses de 60 mètres et 200 mètres.