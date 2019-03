Debbie Lynch-White : Entre actrice et chanteuse

Crédit photo : Courtoisie

Interprète est probablement le mot qui qualifie le mieux Debbie Lynch-White. Parce que même si elle se considère plus comédienne que chanteuse, tout est une histoire de textes pour elle, que se soit sur scène, à la télé ou au cinéma.

Pourtant, c’est l’interprète musicale qu’elle fera découvrir prochainement au public magnymontois dans le cadre de son spectacle « Elle était une fois. » « Je dirais que c’est un spectacle très éclectique côté styles musicaux. Le lien commun, c’est que les chansons que je chante ont toutes été composées et interprétées par des femmes », d’expliquer Debbie.

Clémence Desrochers, Barbara, Édith Piaf, Francine Raymond, Adele, Pink et les Spice Girls sont que quelques exemples des coups de cœur de Debbie Lynch-White sélectionnés pour ce spectacle. « Y’a des chansons que les gens connaissent, d’autres qui sont des découvertes. On s’est beaucoup amusé pour les adaptations », raconte-t-elle.

Jusqu’à maintenant, une dizaine de représentations ont été données un peu partout au Québec depuis la première en février dernier. Selon la principale intéressée, la réponse du public est excellente. Un privilège qu’elle savoure, d’autant plus que le spectacle ne dispose d’aucun album et que l’artiste elle-même est avant tout connue comme comédienne plutôt que chanteuse. « Même si l’actrice va toujours l’emporter sur la chanteuse, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et interpréter une chanson dans une salle de spectacle c’est quelque chose d’incroyable. La connexion avec le public est particulière », de mentionner Debbie.

Voyez « Elle était une fois » de Debbie Lynch-White le samedi 13 avril 20 h à la Salle Edwin-Bélanger. Billets en vente sur adls.ca et au 1 866 641-5799.