De nouvelles couleurs pour la Fondation André-Côté et son Défi vélo

La Fondation André-Côté et son Défi vélo arborent de nouvelles couleurs. Deux nouveaux logos, un lié à la Fondation et l’autre à l’événement, ont été dévoilés lors du cocktail de lancement du 9eDéfi vélo André-Côté, tenu le 24 avril dernier au Centre Bombardier de La Pocatière.

Un peu plus de 80 personnes s’étaient réunies pour assister à ce 4ecocktail de lancement, devenu un véritable incontournable pour la Fondation André-Côté depuis quelques années. Pour la nouvelle directrice générale, Marie-Pier Breault, l’occasion était parfaite pour procéder au dévoilement des nouvelles identités visuelles de l’organisation et de sa principale activité de financement, qui célèbrent respectivement leurs 10eet 9eanniversaires cette année.

Prévu le 6 juillet prochain, le Défi vélo André-Côté espère accueillir 175 cyclistes et amasser une somme de 70 000 $. Des objectifs qualifiés de « réalistes » par la présidente de la Fondation, Josée Soucy. Au total, quatre parcours en boucle allant de 50 à 135 km seront proposés aux participants. Le départ, l’arrivée et le souper de clôture du Défi se dérouleront à nouveau au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où les gagnants de la loterie régionale seront également dévoilés en fin de soirée.

Président d’honneur et porte-parole jeunesse

Succédant au député fédéral Bernard Généreux, le Dr Denis Pelletier a accepté la présidence d’honneur de cette 9eédition. Il s’est dit motivé principalement par la mission de la Fondation André-Côté qui offre des services d’accompagnement et de réconfort aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches. « Dans la pratique de mon métier, j’ai eu la chance de constater tout le bien apporté par les bénévoles de la Fondation André-Côté. Mon souhait est que cette 9eédition du Défi vélo se déroule sous le signe de l’entraide », a-t-il déclaré.

En appui au Dr Pelletier, la jeune cycliste de Saint-Alexandre et médaillée d’or dans sa discipline aux derniers jeux du Québec, Britanie Cauchon, a accepté d’agi cette année comme porte-parole jeunesse afin de stimuler le recrutement de cyclistes âgés entre 14 et 17 ans. Absente du cocktail, elle s’est tout de même adressée aux gens par l’entremise d’une vidéo pré-enregistrée dans laquelle elle a rappelé que des entreprises financeront les coûts d’inscription et de commandites pour les équipes formées entièrement de jeunes. Rappelons que cette initiative avait été mise de l’avant pour la première fois l’an dernier, en raison de la présence annuelle de quelques adolescents au Défi vélo André-Côté.

Pour information et inscription, rendez-vous au http://defiveloandrecote.ca.