De nouveaux services à l’Auberge Comme au premier jour

Crédit photo : Maxime Paradis

L’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme continue d’enrichir son offre de services au bénéfice de sa clientèle et des gens de la région. Ceux-ci s’ajoutent au moment même où la maison, qui fut jadis l’ancien presbytère de Saint-Pacôme, célèbre son 150e anniversaire.

L’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme est clairement devenue un incontournable en matière d’hébergement au Kamouraska. Au fil des ans, les propriétaires, Doris Parent et Jean Santerre, n’ont jamais cessé de bonifier l’offre de services. Il y a deux ans, des rénovations majeures étaient apportées aux chambres et l’apparition de la petite boutique à l’entrée, mettant en valeur des produits d’artisans et de producteurs de la région, venait souligner le 15e anniversaire de l’établissement.

Cette étape anniversaire était également l’occasion pour l’Auberge de prendre un virage grand public en ouvrant à tous pour les déjeuners du dimanche matin, en ajoutant une offre de menu midi du jeudi au dimanche et en proposant des soupers tous les jours de la semaine. « On aime le rappeler, car beaucoup de gens pensent encore que notre service des restauration est offert exclusivement aux gens qui sont hébergés chez nous. Ce n’est pas le cas », de préciser Jean Santerre.

Cette année, alors que le presbytère où sied l’Auberge célèbre ses 150 ans, Doris et Jean poursuivent sur leur lancée en ajoutant une piscine au sel chauffée pour la clientèle en hébergement et un service de massothérapie avec Daphné Gagné, ouvert à tous et à l’année sur rendez-vous. « Nous sommes les seuls à offrir la massothérapie à Saint-Pacôme et la seule auberge au Kamouraska à offrir le gîte et le couvert à tout moment du jour », d’ajouter fièrement Doris Parent.

Ouverte depuis 17 ans, l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme propose six unités d’hébergement avec salle de bain privée, soit quatre dans l’Auberge proprement dite et deux dans un nouveau pavillon avoisinant l’ancien presbytère. Une résidence de tourisme à proximité du belvédère de Saint-Pacôme est également disponible pour la location.