De nouveaux services à la Fondation André-Côté

La Fondation André-Côté a tenu le 7 juin dernier, son assemblée générale annuelle. Le bilan de l’année 2017 fut notamment marqué par l’importance accordée au don fait localement et au développement de nouveaux services offerts aux bénéficiaires.

Au chapitre des nouveaux services, notons particulièrement les paniers-réconfort, le prêt de matériel didactique et depuis peu, le tout nouveau programme d’aide financière pour les personnes à faible revenu, dont déjà plusieurs demandes ont été adressées. « Notre surplus d’un peu plus de 19 000 $ nous permet de réinvestir dans les services voués à notre mission. Ces derniers sont appréciés de nos bénéficiaires mais également par les familles. À preuve, nous avons eu cette année, près de 50 nouvelles demandes de services, en plus d’offrir 26 paniers-réconfort aux proches aidants», de dire la présidente du conseil d’administration, Mme Josée Soucy. Notons que les services les plus en demande touchent les personnes en fin de vie ou vivant avec une maladie incurable telles que l’alzheimer, le parkinson, la sclérose en plaques, etc. Ce sont donc plus de 1076 heures d’accompagnement que Perce-Neige Kamouraska a offert en services de confort, d’entraide et de soutien à ces familles du Kamouraska, incluant celles des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Les ateliers de musique-thérapie sont également accueillis avec bonheur par les bénéficiaires pour une quatrième année. Les trois conférences automnales, présentées pour une deuxième année, ont quant à elles été présentées devant plus de 150

L’importance du don local figure parmi les faits saillants de l’année 2017 pour la fondation. « La sensibilisation à donner localement est au coeur de nos préoccupations. Donner à la Fondation André-Côté, c’est une façon de redonner à sa communauté et de contribuer à donner des services locaux pour nos gens malades », de dire Mme Maryse Pelletier. À ce chapitre, la première édition du Govember a permis à la fondation de recevoir 7 000 $ supplémentaires. Concert-bénéfice des familles, loterie de la fondation, vente de cartes de Noël, Défi-Vélo André-Côté et le support de plusieurs initiatives locales sont aussi parmi les valeurs sûres de la fondation qui permettent de sensibiliser la population à l’importance de donner pour l’accompagnement offert aux gens malades de la région. Les gens peuvent aussi adresser leur don In memoriam à la Fondation André-Côté.

Pour 2018, la fondation entamera la mise à jour de son plan stratégique. Elle continuera aussi de promouvoir l’accessibilité et le maintien des soins de proximité au Kamouraska, en cohérence avec la récente résolution adoptée par les membres du conseil d’administration et remise au comité Mes soins restent ICI.