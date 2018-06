De nouveaux projets appuyés par le FDT dans L’Islet

Crédit photo : Maxime Paradis

Le conseil de la MRC de L’Islet annonce son soutien pour quatre projets ayant un impact significatif pour le développement du territoire totalisant 78 465 $ provenant du Fonds de développement des territoires (FDT).

Sur le site du Musée de la mémoire vivante, près de la falaise sur la route 132, un projet d’innovation à dimension muséale sera implanté. La construction marquera le paysage avec une structure de bois qui rappelle le savoir-faire et l’héritage des bâtisseurs et innovateurs régionaux. La méthodologie utilisée est le résultat de plusieurs années de recherche par Art Massif, en partenariat avec l’Université Laval. Le conseil de la MRC de L’Islet soutient ce projet qui favorisera l’achalandage touristique et offrira gratuitement l’accès au site extérieur du musée, de la falaise à la plage, en accordant un montant de 35 000 $.

Le conseil de la MRC accorde également la somme de 3 465 $ pour une étude de marché et une analyse de rentabilité pour un projet de station-service, dépanneur et relais d’informations touristiques à Saint-Marcel. Cette étude permettra de recueillir les informations nécessaires pour l’élaboration du plan d’affaires et pour déterminer la faisabilité du projet. Le Fonds de développement des territoires vient en soutien à ce projet puisqu’il vise notamment le maintien et l’amélioration des services à la population.

La Forêt de Blanche-Neige existe depuis fort longtemps à Sainte-Félicité. Pour bonifier les activités de plein air offertes aux familles et être plus attractif pour les visiteurs, un nouveau parcours et de nouveaux équipements et infrastructures seront ajoutés. Ce nouveau sentier, le sentier des sept nains, totalise 2,5 km pour la marche, la raquette, le fatbike et pour des ateliers spécifiques (sentier d’interprétation de champignons sauvages, etc.). Il y aura également quelques aires de repos et un bâtiment de style tipi. Une aide financière de 15 000 $ est accordée à ce projet qui contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Pour mettre la région de L’Islet en valeur et donner une vitrine aux entreprises et aux acteurs de l’industrie touristique, le conseil de la MRC de L’Islet appuie la démarche de l’Office du tourisme dans son projet d’affichage. En effet, le montant de 30 000 $ réservé en 2017 pour l’implantation d’un panneau d’affichage numérique situé en bordure de l’autoroute 20, sur le territoire de la municipalité de L’Islet, a été bonifié de 25 000 $.

Par ailleurs, la MRC a contribué au projet Place aux jeunes (PAJ) en versant 3 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi. En plus des séjours exploratoires, l’agente de migration PAJ veille à l’accompagnement des jeunes désirant venir s’établir dans la région.