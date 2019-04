De nouveaux équipements pour les visites de prévention

Crédit photo : Courtoisie

Afin d’offrir un service élargi à ces citoyens, le Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville Saint-Pascal s’est doté de deux caméras à imagerie thermique. Cet équipement permettra aux citoyens de faire vérifier la surchauffe d’équipement électrique lors de la tournée de prévention résidentielle.

Une caméra à imagerie thermique permet de voir les plages de température d’une surface plane qui ne pourraient pas être perceptibles à l’œil ou au toucher. L’écran de la caméra expose en temps réel les zones de chaleur ce qui permet à l’utilisateur de localiser rapidement une anormalité au bâtiment ou aux équipements. Les pompiers pourront alors communiquer l’anomalie aux citoyens pour qu’ils puissent entreprendre des correctifs nécessaires.

Rappelons que le ministère de la Sécurité publique exige aux services de sécurité incendie de procéder à des visites de prévention des incendies dans chaque résidence selon un cycle de visite d’une fois tous les 5 ans. Lors de ces visites, les pompiers vérifient la fonctionnalité des avertisseurs de fumée, celle de l’avertisseur de monoxyde de carbone, valident l’entretien des extincteurs portatifs et consignent diverses informations au sujet de la résidence.

Pour 2019, les visites de prévention résidentielle s’effectueront à raison de 16 samedis au printemps et l’automne, entre 9 h et 16 h. Des équipes de deux pompiers en uniforme effectueront une tournée de portes à portes dans les municipalités de Saint-Bruno, Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Philippe-de-Néri.