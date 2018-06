De nouveaux équipements pour Promo Plastik

Crédit photo : Courtoisie

Par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI), le CLD L’Islet annonce un prêt de 35 000 $ à Promo Plastik, coopérative de travailleurs basée à Saint-Jean-Port-Joli. Le FLI va permettre à l’entreprise d’acquérir de nouveaux équipements qui visent à améliorer la qualité de l’air pour ses membres travailleurs.

Promo Plastik est une entreprise d’économie sociale fondée en 1992 à Saint-Jean-Port-Joli. Elle se spécialise dans la fabrication d’articles promotionnels personnalisés et sur mesure en plastique et dans l’impression industrielle en sous-traitance. La coopérative fait de l’impression sur des surfaces plates et irrégulières. Elle est une des seules entreprises canadiennes, dans le domaine des articles promotionnels, à fabriquer ses propres produits, ce qui lui permet de contrôler plus efficacement la qualité des produits et la rapidité des services.