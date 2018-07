De l’humour et de la musique au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime

Crédit photo : Courtoisie

GLS Productions et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon s’associent pour présenter en rodage le spectacle d’humour de Guillaume Wagner au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime le mercredi 1er août 20 h.

C’est sous la formule d’un souper-spectacle que cet événement est proposé. Les gens sont attendus pour le souper à 18 h suivi du spectacle à 20 h. Ayant déjà vendu plus de 100 000 billets en carrière, Guillaume Wagner est de retour avec son troisième one-man-show.

Aussi, GLS Productions et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon proposent le spectacle de Yoan au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime le samedi 4 août à 20 h, aussi sous la formule d’un souper-spectacle. Pour sa deuxième tournée, Yoan nous convie à un spectacle intime aux tons country-folk.

Luc De Larochellière sera également au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime le samedi 11 août à 20 h, sous la formule d’un souper-spectacle. Luc De Larochellière propose un spectacle sur le thème du rêve et du voyage où se côtoient les rythmes et la douce poésie des chansons de son nouvel album « Autre monde » ainsi que des relectures de ses plus grands succès.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, à l’Épicerie NJL de Saint-Onésime et au Chalet d’Ixworth 418 856-6556.