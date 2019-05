De l’exercice pour tous les âges dans cinq municipalités du Kamouraska

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Après un vif succès des activités à Mont-Carmel et Saint-Pacôme, le projet d’activités de plein air intergénérationnelles s’étend également à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Rivière-Ouelle et La Pocatière en 2019.

L’activité consiste en une heure de séances d’activités physiques à l’extérieur une fois par semaine pendant huit semaines et vise les jeunes des camps de jour et les aînés. Précisons que l’activité s’adresse également aux parents ou quiconque souhaite faire un peu de sport durant la période estivale.

« L’an passé, nous avons fait un projet-pilote de cinq semaines à Mont-Carmel et Saint-Pacôme et ç’a été un succès. La séance est adaptée aux conditions physiques des gens. Elle est constituée de 30 minutes d’exercices musculaires et 30 minutes de randonnée pédestre », explique Isabelle Dionne, kinésiologue et coordonnatrice de l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska.

« Cela répondait à des besoins exprimés par les citoyens et les organismes. On prône vraiment un mode de vie actif et il y a aussi une part de socialisation importante », a dit Dominique Pineault, organisatrice communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent, secteur Saint-Pascal.

Fait important à noter, les activités sont gratuites. Ultimement, on aimerait que toutes les municipalités du Kamouraska offrent l’activité.

Mis en place en étroite collaboration avec les agents de développement, les camps de jour ou les techniciens en loisirs, ces partenariats sont essentiels à la bonne réalisation de ce projet, autant pour atteindre une plus grande clientèle que pour l’utilisation optimale des parcs, du matériel d’exercice ou des infrastructures sportives. À Sainte-Hélène-de-Kamouraska, l’activité aura lieu tous les jeudis du 27 juin au 15 août entre 10 h 30 et 11 h 30 au parc Adélard-Lapointe. À Mont-Carmel, ce sera entre 10 h et 11 h tous les lundis du 1er juillet au 12 août au parc Jean-Claude-Plourde. Quant à la municipalité de Rivière-Ouelle, le rendez-vous est donné tous les mardis du 25 juin au 13 août entre 10 h 30 et 11 h 30 au Camping Rivière-Ouelle. Dans le cas de Saint-Pacôme, l’activité aura lieu tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 au parc de l’Action, tandis qu’à La Pocatière l’activité se tiendra au Parc Desjardins intergénérationnel les vendredis de 10 h à 11 h à partir du 28 juin jusqu’au 16 août. En cas de pluie, les activités seront animées à l’intérieur en fonction des espaces disponibles dans chacune des municipalités.