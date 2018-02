De l’équithérapie pour la persévérance scolaire

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de son volet persévérance scolaire, le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet (CJEL) a offert à six étudiants de l’École secondaire Bon-Pasteur la possibilité de participer à cinq séances d’équithérapie au Centre La Remontée de Saint-Jean-Port-Joli.

Ce projet est une démarche de développement personnel pour les jeunes en utilisant le cheval comme médium. Le but est d’arriver à entrer en relation avec un cheval et maîtriser progressivement cet animal si imposant et ainsi par le fait même maîtriser plusieurs aspects de leur vie. L’équitation thérapeutique permet de travailler en profondeur avec des jeunes en difficultés d’apprentissage, de communication, d’affirmation de soi, de concentration ou de relation avec les autres. Pendant plusieurs semaines, les élèves se sont déplacés au Centre La Remontée, à raison d’une demi-journée par semaine pour cinq semaines soit 25 heures au total. Ils ont appris à travailler avec les chevaux au sol et en selle. Ils ont travaillé leur affirmation pour que le cheval écoute leurs demandes et leurs instructions. Ils ont développé leur concentration, leur écoute, leur capacité à vivre le moment présent, leur confiance en soi et leur estime d’eux-mêmes.