De l’argent pour trois écoles du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement provincial a confirmé les montants octroyés pour les rénovations des écoles de la région.

L’École secondaire Chanoine-Beaudet reçoit plus de 600 000 $ pour la réfection de son système de chauffage. L’école primaire de Saint-André a obtenu pour sa part environ 300 000 $ pour les toilettes et la plomberie. Saint-Bruno obtient près de 300 000 $ pour rénover la toiture de l’école.

« Cet appui financier majeur vient solidifier l’importance qu’accorde le gouvernement du Québec aux établissements scolaires. Il est primordial, pour assurer la réussite éducative de nos jeunes en Côte-du-Sud, que ces derniers puissent évoluer dans des milieux plus sains, plus sécuritaires et plus dynamiques que jamais. Puisque ces jeunes élèves sont l’avenir de demain, nous devons investir dans leur réussite académique », a dit Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et Whip adjoint du gouvernement.