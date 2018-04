De l’argent pour La Farandole

Crédit photo : Courtoisie

Pour assurer la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance offerts en milieu familial, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 18 291 $ à l’intention du bureau coordonnateur (BC) Les services de garde La Farandole de la circonscription de Côte-du-Sud.

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, en a fait l’annonce Le projet du CPE-BC Les services de garde la farandole vise à doter les responsables des services de garde d’un plan d’intervention en matière d’alimentation et d’apprentissage du langage. « Le soutien financier de 18 291 $ annoncé aujourd’hui à l’intention du bureau coordonnateur Les services de garde La Farandole permettra aux responsables des services de garde d’élaborer un plan d’intervention en matière d’alimentation et d’apprentissage du langage. Les enfants de Côte-du-Sud qui fréquentent l’endroit au quotidien seront donc encore mieux accompagnés et pourront continuer à développer des capacités et des apprentissages essentiels», a dit Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.